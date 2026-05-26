Блеск медалей на Чёрном море: волгоградские атлеты отличились на «Кубке Сочи»

Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель волгоградской школы лёгкой атлетики — Виталий Чернов (Волгоградская область), набравший 7348 очков. Он продемонстрировал сильные результаты в спринтерских дисциплинах и метании копья: на 100 м пробежал за 11,44 с, в прыжке в длину показал 6,74 м, в толкании ядра — 13,07 м, в прыжке в высоту — 1,84 м, на 400 м — за 50,95 с. В беге на 110 м с барьерами Чернов финишировал за 15,25 с, в метании диска — с результатом 40,21 м, в прыжке с шестом взял высоту 4,50 м, в метании копья показал 68,31 м, а дистанцию 1500 м преодолел за 4:50,94.