Эксперт Шихов: порывы ветра в Пермском крае 27 мая могут стать ещё сильнее

Порывы ветра в Пермском крае 27 мая могут стать ещё сильнее, чем днём ранее, предупредил жителей региона в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов.
Вечером 26 мая, по словам учёного, скорость ветра в Прикамье достигла 22 м/с. Такие показатели замечены, например, в Осе и в районе аэропорта «Большое Савино» в Перми. В Чернушке тоже зафиксировали очень сильные порывы ветра — до 19 м/с.
«Сейчас активные грозы перемещаются над северо-западными районами края, но шквалы уже менее вероятны. Однако завтра есть условия для более сильных порывов ветра, чем сегодня, особенно на юго-востоке региона. Вероятность шквалов сохраняется всему краю включая Пермь», — уточнил Андей Шихов в беседе с сайтом perm.aif.ru.
Напомним, вечером 26 мая на пляже у реки Сайгатки в Чайковском от удара деревом, поваленного мощным порывом ветра, скончалась 16-летняя девочка. Школьница 2011 года рождения, которая находилась поблизости, получила травмы и была госпитализирована. Следователи СКР по Пермскому краю возбудили в связи с гибелью девочки уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что повреждения, причиной которых стал сильный ветер, в этот вечер зафиксировали сразу на нескольких территориях региона. Так, в Оханске частично сорваны крыши домов. А в Добрянке, Ильинском и Перми из-за падения деревьев повреждены линии электропередач.