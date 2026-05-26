Эксперт Шихов: порывы ветра в Пермском крае 27 мая могут стать ещё сильнее

Напомним, вечером 26 мая на пляже у реки Сайгатки в Чайковском от удара деревом, поваленного мощным порывом ветра, скончалась 16-летняя девочка. Школьница 2011 года рождения, которая находилась поблизости, получила травмы и была госпитализирована. Следователи СКР по Пермскому краю возбудили в связи с гибелью девочки уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что повреждения, причиной которых стал сильный ветер, в этот вечер зафиксировали сразу на нескольких территориях региона. Так, в Оханске частично сорваны крыши домов. А в Добрянке, Ильинском и Перми из-за падения деревьев повреждены линии электропередач.