На полях Смоленской области в самом разгаре посевная кампания

В этом году общая площадь ярового сева в Смоленской области составит почти 180 тыс. гектаров. На сегодняшний день работы проведены на площади 114,4 тыс. га. План сева выполнен более чем на 62%. Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский, Велижский и Руднянский, муниципальный округа.