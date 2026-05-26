На полях Смоленской области в самом разгаре посевная кампания

Аграрии региона, используя каждый погожий день, намерены в установленные сроки завершить весенний сев.

Источник: Комсомольская правда

В этом году общая площадь ярового сева в Смоленской области составит почти 180 тыс. гектаров. На сегодняшний день работы проведены на площади 114,4 тыс. га. План сева выполнен более чем на 62%. Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский, Велижский и Руднянский, муниципальный округа.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 66 тыс. га — это 62,5% от плана. Здесь в передовиках Велижский и Ельнинский муниципальные округа.

Яровой рапс посеян на площади 14 тыс. га, это 78% от запланированного объема. Лидируют Гагаринский, Монастырщинский, Починковский и Руднянский муниципальные округа.

Картофель , являющийся для жителей Нечерноземья вторым хлебом, высажен на площади 1050 га, это составляет почти 60% от плана. Целый ряд муниципальных округов полностью завершил сев картофеля.

Овощные культуры высажены на площади 41 га, что более чем в два раза превышает темпы аналогичного периода прошлого года.

План сева исторически важной для Смоленщины сельскохозяйственной культуры- льна-долгунца почти выполнен.

«Помогаем нашим сельхозпроизводителям, реализуем для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. Наша общая цель — сделать сельское хозяйство устойчивым, эффективным и динамично развивающимся», — отметил в канале MAX губернатор Смоленской области Василий Анохин.