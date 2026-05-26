Татьяна Ким назвала партнерство с ВТБ «новой эрой»

Глава группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Татьяна Ким в разговоре с РБК назвала партнерство RWB с ВТБ «новой эрой».
«Мы выбрали стратегическим партнером самый надежный банк страны — ВТБ, партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны», — сказала она РБК.
По ее словам, WB Банк теперь получает то, «на что могли потребоваться годы и огромные инвестиции, а именно готовую инфраструктуру: розничные отделения, сеть банкоматов, кредитные и инвестиционные возможности для наших клиентов».
«Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды», — заключила она.
