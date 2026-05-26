Журналисты ИА «Время Н» и ННТВ награждены за участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Участников и победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» наградили в Нижнем Новгороде 26 мая.
В этом году конкурс проводится в 15-й раз. Он собрал рекордное количество работ: 391 от представителей медиасферы в Поволжье, 60 из них — от нижегородских журналистов и блогеров.
2-е место в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» занял журналист телекомпании ННТВ Сергей Щеплягин. Благодарности за участие получили главный редактор ИА «Время Н» Александр Савельев и корреспондент ННТВ Ксения Ульянова.