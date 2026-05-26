«Питсбург» продлил контракт с Евгением Малкиным

На драфте НХЛ 2004 года Евгений Малкин был выбран «Питсбургом» под общим вторым номером. Он дебютировал за команду в 2006 году. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Также нападающий признавался лучшим новичком НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком play-off (2009) и дважды становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012). Всего в НХЛ россиянин провел 1452 матча, в которых набрал 1590 (602 гола+988 результативных передач) очков.