Президент «Ленкома» Варшавер назвал безумием чаевые для артистов в театрах

Нововведение в столичном «Покровка. Театре», позволяющее зрителям оставлять чаевые актерам, вызвало шквал критики со стороны деятелей российского театра. Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер назвал эту практику «безумием». Он заявив, что театр — это не ресторан, и подобные формы поощрения артистов неприемлемы.
— Очень огорчен, что коллеги мои ведут себя таким образом. Как это вообще даже можно заикаться на это? Это творчество. Вот я 58 лет в творчестве, мне в голову такое не могло прийти. Наверное, я не дорос до таких умных извлечений, понимаете? — передает слова Варшавера агентство городских новостей «Москва».
Народный артист России Лев Лещенко среди прочего заявил, что требовать от музыкантов на безвозмездной основе выступать на патриотических мероприятиях, в том числе в честь Дня Победы, неправильно, так как для многих из них музыка является единственным источником дохода.
Позицию певца разделяет продюсер Иосиф Пригожин, который признался, что его сильно возмущают заявления депутатов о том, что артисты должны выступать 9 Мая бесплатно. Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в то же время назвала недопустимой ситуацию, в которой некоторые артисты, выступающие на концертах ко Дню Победы, на фоне спецоперации требуют за творческие номера миллионы рублей.