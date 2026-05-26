В Ростовской области более 439 тысяч детей отправятся в летние лагеря

В летних лагерях Ростовской области в июле 2026 года отдохнут 100 детей из Курска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области более 439 тысяч детей отправятся в летние оздоровительные лагеря. Подготовку к сезону обсудили 26 мая на заседании регионального правительства, сообщается на официальном сайте ведомства.

— По решению губернатора из областного бюджета выделили дополнительные средства на отдых 100 детей из Курской области. Путевки уже приобретены, ребят ждут в июле, — рассказали представители администрации.

Школьники проведут каникулы в лагерях на территории Дона, Кубани и Ставрополья. Особое внимание уделят льготным категориям граждан, включая семьи участников военной операции. Всего в регионе откроют 28 загородных комплексов и 837 площадок дневного пребывания.

Для обеспечения безопасности специалисты проверили защищенность объектов и провели обработку от клещей. Работать с подростками будут более 1500 студентов из местных вузов и колледжей.

