В Ростовской области более 439 тысяч детей отправятся в летние лагеря

В Ростовской области более 439 тысяч детей отправятся в летние оздоровительные лагеря. Подготовку к сезону обсудили 26 мая на заседании регионального правительства, сообщается на официальном сайте ведомства.
— По решению губернатора из областного бюджета выделили дополнительные средства на отдых 100 детей из Курской области. Путевки уже приобретены, ребят ждут в июле, — рассказали представители администрации.
Школьники проведут каникулы в лагерях на территории Дона, Кубани и Ставрополья. Особое внимание уделят льготным категориям граждан, включая семьи участников военной операции. Всего в регионе откроют 28 загородных комплексов и 837 площадок дневного пребывания.
Для обеспечения безопасности специалисты проверили защищенность объектов и провели обработку от клещей. Работать с подростками будут более 1500 студентов из местных вузов и колледжей.
