Daily Nation: Эбола может распространиться еще на 10 стран, включая Кению

Эбола может распространиться еще на 10 стран, среди которых есть и Кения. Об этом пишет издание Daily Nation со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

По словам генерального директора организации Жаны Касейи, под угрозой также находятся Ангола, Бурунди, Замбия, Республика Конго, Руанда, Танзания, ЦАР, Эфиопия и Южный Судан.

По ее словам, при составлении перечня в основу легло число перемещений граждан стран, затронутых Эболой, с остальными государствами Африки.

Между тем Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике. Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды.

Эпицентром текущей вспышки Эболы является восточная часть Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Мурашко, комментируя эту информацию, заверил, что сейчас в России отсутствует риск распространения Эболы.