В Швеции строительство железнодорожного моста отложили на год из-за дятла

В Швеции строительство железнодорожного моста отложено минимум на год из-за редкого вида дятла. Об этом сообщает Aftonbladet.
Речь идет о мосте на линии к югу от города Скеллефтео. Работы планировалось начать этой осенью, однако теперь старт перенесли на 2027 год.
Причиной задержки стал белоспинный дятел — редкая птица, находящаяся под охраной. В соответствии с экологическим разрешением строителям запрещено работать в период гнездования дятлов с марта по июнь.
Из-за этого сроки строительства увеличатся почти вдвое. Если изначально планировалось завершить мост за полтора года, то теперь проект может занять около трех лет.
В Шведском транспортном управлении отметили, что задержка, скорее всего, приведет к увеличению стоимости проекта, хотя точные цифры пока неизвестны. Тем не менее власти уверяют, что перенос сроков строительства не повлияет на общий график запуска железнодорожной линии, говорится в материале.
