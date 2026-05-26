В Швеции строительство железнодорожного моста отложили на год из-за дятла

Еще одна необычная история произошла в прошлом году. В Австралии попугай перегрыз провода и сорвал запуск космической ракеты. Запуск 23-метровой ракеты Eris от Gilmour Space Technologies, запланированный на 15 мая, был отменен из-за неисправностей в наземной системе поддержки. Ожидалось, что повторная попытка состоится на следующий день, однако новые проблемы с электроникой привели к преждевременному открытию носового обтекателя.