Под завалами жилого дома в Липецке нашли тело погибшего

Спасатели нашли тело одного погибшего при разборе завалов частично обрушившегося жилого дома в Липецке, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«В 21:01 поступила информация об обнаружении тела погибшего», — уточнили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что под завалами могут оставаться еще три человека.
Трагедия произошла 26 февраля в СНТ «Речное» на улице Садовый тупик. По предварительной версии, взрыв в доме спровоцировал пожар, в результате которого пострадало само здание, хозяйственная постройка и пять автомобилей. В 19:25 возгорание удалось локализовать, а в 20:29 открытый огонь полностью потушили.
На месте происшествия работали более 40 человек и 9 единиц техники.
Вечером 26 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в частном доме в Липецке произошел пожар, который сопровождался хлопком. В результате здание получило серьезные повреждения, и произошло частичное обрушение конструкций. По словам главы региона, в социальных сетях распространяется версия о падении беспилотника, однако, по данным оперативных служб, эта информация не соответствует действительности.
