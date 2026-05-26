Биолог Глазков призвал исключить медведей из «Красной книги» Подмосковья

Кандидат биологических наук Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.
Он отметил, что рост популяции медведей в Подмосковье связан с их миграцией из соседних Тверской и Ярославской областей. Так как в Московской области охота на медведей запрещена, регион фактически становится «заповедником» для этих животных. Эксперт подчеркнул, что его предложение не подразумевает отстрел медведей, а скорее регулирование их численности в районах с высокой концентрацией хищников.
— Жизнь и здоровье человека превыше всего, — переедают слова Глазкова «Вести».
Еще в середине апреля в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. Эколог Роман Пукалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его.