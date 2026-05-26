Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог Глазков призвал исключить медведей из «Красной книги» Подмосковья

Кандидат биологических наук Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.

Кандидат биологических наук Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.

Он отметил, что рост популяции медведей в Подмосковье связан с их миграцией из соседних Тверской и Ярославской областей. Так как в Московской области охота на медведей запрещена, регион фактически становится «заповедником» для этих животных. Эксперт подчеркнул, что его предложение не подразумевает отстрел медведей, а скорее регулирование их численности в районах с высокой концентрацией хищников.

— Жизнь и здоровье человека превыше всего, — переедают слова Глазкова «Вести».

Еще в середине апреля в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. Эколог Роман Пукалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его.