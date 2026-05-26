В Калининградской области дали яркий старт Российско-Китайским молодежным играм

В Калининградской области торжественно открыли юбилейные X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Церемония старта соревнований прошла в Светлогорске.
В открытии приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, министр спорта России Михаил Дегтярёв и глава Главного управления по физической культуре и спорту Китая Чжан Цзяшэн. Участникам также направил приветствие президент России Владимир Путин.
Игры приурочили к 80-летию Калининградской области. В программу вошли соревнования по 12 видам спорта, включая ушу, а самбо представят в демонстрационном формате.