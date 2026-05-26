«Я не могу видеть других деток. Муж не может спать»: долгожданные роды россиянки обернулись трагедией

Россиянка из Брянска мечтала стать матерью второй раз, но долгожданная беременность закончилась настоящей трагедией для семьи. Подробности истории рассказали журналисты издания «КП-Екатеринбург».
Летом 2024 года супруги Полина и Сергей Пинчук планировали ребенка. В октябре у Полины обнаружили миому, и ей провели консервативную миомэктомию. Эта операция позволяет забеременеть после постановления такого сложного диагноза без последствий для мамы и малыша, но при условии, если пройдет успешно.
Спустя год Полина узнала, что беременна. Позже на УЗИ ей рассказали, что будет дочка. Супруги были очень счастливы. Однако роды начались с сильных болей. На просьбы проверить, все ли с малышом в порядке, медики говорили, что каждые роды проходят по-разному. Полина чувствовала, что боль только усиливается. Женщина хотела рожать сама, но потом поняла, что процесс затягивается.
Муж уговаривал медиков сделать хоть что-то, а не просто ждать. Полину отвезли в операционную, когда она начала терять сознание. После кесарева ей сообщили, что родилась девочка, у нее была гипоксия (недостаток кислорода — прим. ред.). Она сразу же после рождения впала в кому, и нет никакой надежды, что когда-нибудь придет в сознание. Оказалось, что операция, сделанная женщине за несколько месяцев до беременности, была неудачной, врачи это скрыли, и во время родов произошел разрыв матки. Полина больше не сможет иметь детей.
«Врачи сказали, что наша малышка никогда не выйдет из комы. Она открыла глаза, но сознание к ней не вернется. Такие детки в среднем живут от 4 месяцев до трех лет. Мы делаем ей массажи, разговариваем с ней, но понимаем, что придется прощаться. Я не могу видеть других деток. Муж не может спать. У меня больше не будет возможности родить ребенка. Эта боль не уйдет никогда», — рассказала героиня истории журналистам «Комсомолки».
Ранее KP.RU сообщил, что в больнице Благовещенска тоже произошла трагедия из-за ошибки врачей. А точнее, из-за халатности, медики сломали новорожденному плечо, а потом рассказали матери, что ее ребенок умер.