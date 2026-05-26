Ватерполистки «Буревестника» выиграли первый матч финальной серии

Сегодня в первом финальном матче чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди женщин нижегородский «Буревестник» на своей площадке одолел своих прошлогодних обидчиц из клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши).
«Буревестник» ещё ни разу не выигрывал золото чемпионата, в то время как «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — самый титулованный клуб страны. Но в этом в сезоне именно нижегородки считаются фаворитами. Они выиграли предварительный этап, соответственно, получили преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.
Финальная серия проводится до двух побед. И все прекрасно понимали, насколько будет важным будет исход первого матча в Нижнем Новгороде. Первые две четверти прошли в упорной борьбе, к большому перерыву наблюдалось равенство — 3:3. Ключевой стала третья восьмиминутка, где «Буревестник» сделал рывок — 9:5. Упустить такой перевес уже было грех. Итог — 11:7 в нашу пользу.
У нижегородок хет-трик в активе Дарьи Савченко, дубль оформила Анастасия Адикова, по разу отличились Дарья Бунакова, Дарья Клюева, Мария Данилюк, Виктория Гуськова, Владислава Нечаева и вратарь Диана Хамраева, поразившая пустые ворота за 27 секунд до финального свистка.
Вторая игра серии пройдёт в Киришах 31 мая.