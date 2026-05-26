Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ватерполистки «Буревестника» выиграли первый матч финальной серии

Нижегородки в шаге от своего первого золота чемпионата.

Сегодня в первом финальном матче чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди женщин нижегородский «Буревестник» на своей площадке одолел своих прошлогодних обидчиц из клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши).

«Буревестник» ещё ни разу не выигрывал золото чемпионата, в то время как «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — самый титулованный клуб страны. Но в этом в сезоне именно нижегородки считаются фаворитами. Они выиграли предварительный этап, соответственно, получили преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Финальная серия проводится до двух побед. И все прекрасно понимали, насколько будет важным будет исход первого матча в Нижнем Новгороде. Первые две четверти прошли в упорной борьбе, к большому перерыву наблюдалось равенство — 3:3. Ключевой стала третья восьмиминутка, где «Буревестник» сделал рывок — 9:5. Упустить такой перевес уже было грех. Итог — 11:7 в нашу пользу.

У нижегородок хет-трик в активе Дарьи Савченко, дубль оформила Анастасия Адикова, по разу отличились Дарья Бунакова, Дарья Клюева, Мария Данилюк, Виктория Гуськова, Владислава Нечаева и вратарь Диана Хамраева, поразившая пустые ворота за 27 секунд до финального свистка.

Вторая игра серии пройдёт в Киришах 31 мая.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше