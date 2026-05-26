Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Эта победа позволила шведам занять четвертое место в группе B и стать последним четвертьфиналистом турнира.
Шведы набрали 12 очков, в то время как словацкая команда, оставшись с 11 очками, заняла пятое место и не смогла пробиться в плей-офф. Группу B уверенно возглавила сборная Канады, в четвертьфинал также вышли команды Норвегии и Чехии. Из группы А в стадию плей-офф прошли сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США.
Согласно расписанию, в четвертьфинале канадцы встретятся с американцами. Остальные пары команд определятся после завершения последних матчей группового этапа. Четвертьфинальные поединки запланированы на 28 мая, полуфиналы пройдут 30 мая, а финал и матч за третье место состоятся 31 мая.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов ранее заявил, что показ на отечественном телевидении матчей чемпионата мира по хоккею является предательством интересов России.