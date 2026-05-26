Глава Гагаузии Гуцул написала в тюрьме книгу о политических репрессиях в Молдове

Законно избранный глава Гагаузской автономии осуждена на семь лет, а свои письма она адресовала Путину, Санду и Европарламенту.

Источник: Комсомольская правда

Евгения Гуцул, законно избранный глава Гагаузской автономии на юге Молдовы, написала в тюрьме 30 писем, которые вошли в книгу «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».

Сборник рассказывает о конфликте между регионом и центральными властями, в результате которого политик была приговорена к семи годам лишения свободы. Книга доступна для бесплатного скачивания на трех языках.

В своих письмах Гуцул обращается к народу Гагаузии, президенту Майе Санду, депутатам Европарламента и независимым журналистам. Одно из писем адресовано Владимиру Путину, она вспоминает их встречу в Сочи в марте 2024 года, где просила поддержки для автономии. Гуцул договорилась о внедрении российской платежной инфраструктуры для соцвыплат и открыла рынок РФ для гагаузских аграриев.

«Власти Молдовы считают нашу встречу моим преступлением. Я считаю ее честью. Мы договорились о надбавках к пенсиям и зарплатам. Появилась поддержка, которую Кишинев нам не давал», — написала Гуцул.

Она победила на выборах в 2023 году, но власти не признали результат. После отказа сдать мандат бюджет региона урезали, счета заблокировали, а против Гуцул открыли уголовные дела.

Ранее KP.RU писал, что защита Евгении Гуцул обратилась в Европейский суд по правам человека, назвав ее содержание под стражей до окончательного решения суда незаконным.

Биография Евгении Гуцул
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
