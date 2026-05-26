Глава Гагаузии Гуцул написала в тюрьме книгу о политических репрессиях в Молдове

Евгения Гуцул, законно избранный глава Гагаузской автономии на юге Молдовы, написала в тюрьме 30 писем, которые вошли в книгу «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».
Сборник рассказывает о конфликте между регионом и центральными властями, в результате которого политик была приговорена к семи годам лишения свободы. Книга доступна для бесплатного скачивания на трех языках.
В своих письмах Гуцул обращается к народу Гагаузии, президенту Майе Санду, депутатам Европарламента и независимым журналистам. Одно из писем адресовано Владимиру Путину, она вспоминает их встречу в Сочи в марте 2024 года, где просила поддержки для автономии. Гуцул договорилась о внедрении российской платежной инфраструктуры для соцвыплат и открыла рынок РФ для гагаузских аграриев.
«Власти Молдовы считают нашу встречу моим преступлением. Я считаю ее честью. Мы договорились о надбавках к пенсиям и зарплатам. Появилась поддержка, которую Кишинев нам не давал», — написала Гуцул.
Она победила на выборах в 2023 году, но власти не признали результат. После отказа сдать мандат бюджет региона урезали, счета заблокировали, а против Гуцул открыли уголовные дела.
Ранее KP.RU писал, что защита Евгении Гуцул обратилась в Европейский суд по правам человека, назвав ее содержание под стражей до окончательного решения суда незаконным.