Роспотребнадзор: более 34 тыс. лагерей готовы к открытию в летнем сезоне

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. К открытию в летнем сезоне готовы более 34 тыс. лагерей, что составляет почти 90% от общего числа запланированных к работе организаций. Об этом сообщили в канале ведомства в «Максе» по итогу селекторного совещания, посвященного готовности к летней оздоровительной кампании.
В ходе совещания подчеркнули необходимость в кратчайшие сроки завершить все подготовительные мероприятия. Особое внимание было уделено приведению инфраструктуры лагерей в соответствие с действующими санитарными правилами до начала сезона.
Также на совещании напомнили о важности соблюдения продолжительности смен в загородных лагерях — 21 день для достижения полноценного оздоровительного эффекта. Обязательным условием является проведение акарицидных обработок с учетом погодно-климатических условий и строгим контролем их эффективности.
Отдельное место в повестке занял вопрос организации полноценного и безопасного питания. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова акцентировала внимание на необходимости обеспечения лагерей квалифицированным персоналом, прошедшим гигиеническое обучение, аттестацию и медицинские осмотры, включая обследование работников пищеблоков на вирусные кишечные инфекции, а также на соблюдении требований к качеству и безопасности продуктов и выполнении норм питания. При составлении меню рекомендовано учитывать технологические особенности каждого пищеблока и климатические условия региона.
Помимо прочего, во время совещания обсудили вопросы, связанные с перевозкой детей к местам отдыха и обратно. Необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасных условий перевозки организованных групп детей, включая проработку вопросов питания, медицинского обеспечения и медицинского осмотра перед отправкой. Также важно организовать своевременное информирование территориальных органов Роспотребнадзора о межрегиональных перевозках для организации необходимого сопровождения детских групп.