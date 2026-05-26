Роспотребнадзор: более 34 тыс. лагерей готовы к открытию в летнем сезоне

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. К открытию в летнем сезоне готовы более 34 тыс. лагерей, что составляет почти 90% от общего числа запланированных к работе организаций. Об этом сообщили в канале ведомства в «Максе» по итогу селекторного совещания, посвященного готовности к летней оздоровительной кампании.