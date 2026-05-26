«Ъ»: Россия пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа и топлива

Приближение Армении к Европейскому союзу может привести к серьезным последствиям для ее энергетической и экономической безопасности. Москва предупредила Ереван о возможном прекращении поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения нынешнего курса. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным журналистов, Москва считает предоставленный Еревану в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным в свете новой геополитической ситуации. Так, в письме главы Министерства энергетики России Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении говорится, что «продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».
— Господин Цивилев пишет, что попытки Армении войти в ЕС «не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства», — говорится в материале.
Власти Армении наметили курс на отдаление от России и сближение с КСВ то же время в России постепенно начали исчезать армянские товары с полок магазинов. Так, с 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз армянских цветов из-за нарушений обязательных требований. Уже 23 мая по той же причине была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения Москвы и Еревана в ближайшее время.