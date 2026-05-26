Туропоток в Ростов-на-Дону за пять лет вырос в 2,3 раза

В Ростове-на-Дону турпоток вырос с 423,6 тыс. в 2020 году до 964,4 тыс. человек в 2025 году, то есть в 2,3 раза. Об этом заместитель директора департамента экономики Ростова-на-Дону Иван Карпенко сообщил на мероприятии, которое прошло в рамках деловой программы конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного «Ростелекомом». По словам спикера, положительная динамика связана с трендом на внутренний туризм и развитием туристической инфраструктуры города.