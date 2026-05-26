Путин рассказал, что будет с переданными Казахстану амурскими тиграми

«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят», — сообщил Путин.