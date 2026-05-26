Путин рассказал, что будет с переданными Казахстану амурскими тиграми

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Четыре амурских тигра, переданные из России в Казахстан, скоро будут выпущены в дикую природу, сейчас ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в преддверии госвизита в республику, сообщил, что важным направлением партнерства двух стран является экология и сбережение биоразнообразия.
«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят», — сообщил Путин.
По его словам, тигры прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан.
«Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате “Иле-Балхаш”, и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — добавил Путин.
Президент России посетит Казахстан с государственным визитом 27−29 мая. В четверг состоятся его переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.