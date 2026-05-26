Путин: подаренных РФ Казахстану тигров скоро выпустят в дикую природу

«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом “Аэрофлота” в Казахстан», — поделился подробностями российский лидер.