Путин: подаренных РФ Казахстану тигров скоро выпустят в дикую природу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тигры, подаренные Россией Казахстану, скоро будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан.
«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом “Аэрофлота” в Казахстан», — поделился подробностями российский лидер.
По его словам, сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш». «Скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — указал Путин.