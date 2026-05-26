Агент Тюкавина отреагировал на сообщение о пропуске игроком матча со сборной Египта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин не полетел со сборной России на матч с командой Египта, скорее всего, по решению тренерского штаба. Об этом ТАСС рассказал представитель игрока Алексей Сафонов.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Тюкавин не полетел со сборной России на матч с командой Египта.
«Учитывая, что в сборную России вызвано 32 футболиста, скорее всего, тренерский штаб уже определил, кто и в каких матчах сыграет», — сказал Сафонов.
Матч сборных России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Также российские футболисты проведут товарищеские встречи против команд Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).