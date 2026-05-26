Сдвоенные «Ласточки» начнут курсировать между Калининградом и Зеленоградском с 6 июня

Расписание отправления с Южного вокзала — в 11:12, с Северного вокзала — в 13:21, 15:22 и 17:23. Из Зеленоградска поезда будут следовать до Северного вокзала в 12:10, 14:10 и 16:13, а до Южного вокзала — в 18:07. В пути предусмотрена остановка на станции Кутузово-Новое.