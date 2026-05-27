Дни славянской письменности отметили в Краснодаре

В Краснодарской филармонии отметили День славянской письменности и культуры. Это событие отмечают в мае во всех славянских государствах. Министр культуры Кубани Виктория Лапина посетила торжество. Она отметила, что данный праздник напоминает о важности родного языка, уважении к истории и традициям, которые связывают поколения и создают единое культурное пространство.
«Истоки праздника уходят к святым Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки, открывшим путь к сохранению и передаче знаний, развитию культуры и бережному отношению к языковому наследию. Министр добавила, что эти ценности особенно актуальны для многонациональной Кубани, где уважение к традициям является неотъемлемой частью жизни региона», — рассказала Лапина.
На сцене филармонии свои номера представили Краснодарский государственный камерный хор, хор музыкального театра, артисты Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко, народный хор «Веснянка» и хор Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова.
В фойе была организована выставка, подготовленная Краснодарским государственным историко-археологическим музеем-заповедником имени Е. Д. Фелицына и краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина.