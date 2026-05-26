Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA обсуждает взаимодействие с международными партнерами в освоении Луны

И.о. замглавы управления Лори Глейз не уверена, что это будет происходить в формате сотрудничества США и России на МКС.

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсуждает с международными партнерами сотрудничество для установления постоянного присутствия на Луне. Об этом заявила и.о. замглавы NASA Лори Глейз, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества США и России в этом направлении.

«Мы активно ведем обсуждение с нашими международными партнерами. Не уверена, что это будет происходить в формате [сотрудничества США и России] на Международной космической станции, это будет несколько отличаться», — сказала Глейз на пресс-конференции. По ее словам, представители американского космического ведомства «в частном порядке обсуждают с международными партнерами форматы миссий, в рамках которых возможно сотрудничество, где они (международные партнеры — прим. ТАСС) предоставляли бы полезную нагрузку или аппаратные средства».

«Обсуждение ведется по широкому спектру вопросов», — добавила она, пояснив, что NASA усматривает возможности сотрудничества с международными партнерами в том числе в вопросе разработки луноходов с герметизированной кабиной или жилых лунных модулей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше