Смотритель зоопарка в Японии убил жену и сжег ее тело в крематории для животных

Семья Юи обратились в полицию в середине апреля, когда заявили, что женщина не выходит на связь уже несколько недель. Муж пропавшей не смог внятно объяснить ее исчезновение, ссылаясь на странные причины невозможности связаться с ней. Позже, под давлением следствия, Тацуя сознался, что во время ссоры задушил жену веревкой, после чего отвез ее тело в зоопарк и сбросил в печь крематория, предназначенную для животных, передает Japan Today.