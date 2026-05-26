Смотритель зоопарка в Японии убил жену и сжег ее тело в крематории для животных

Сотрудник зоопарка в японской Асахикаве убил свою жену и сжег ее тело в крематории для животных. Работавший смотрителем в городском зоосаде 33-летний смотритель Тацуя Судзуки подозревается в расправе над своей 31-летней супругой Юи.
Семья Юи обратились в полицию в середине апреля, когда заявили, что женщина не выходит на связь уже несколько недель. Муж пропавшей не смог внятно объяснить ее исчезновение, ссылаясь на странные причины невозможности связаться с ней. Позже, под давлением следствия, Тацуя сознался, что во время ссоры задушил жену веревкой, после чего отвез ее тело в зоопарк и сбросил в печь крематория, предназначенную для животных, передает Japan Today.
Недавно в Швейцарии суд приговорил к пожизненному заключению Марка Рибена, который убил свою жену, «мисс Швейцарию» Кристину Йоксимович и измельчил ее тело в блендере. Трагедия произошла в 2024 году. Инстанция рассматривала дело без участия прессы.
Испанские правоохранители в городе Пистойя задержали 55-летнего работника завода Hitachi Rail, который добавил отбеливатель в кофе своей жены. Мужчина попытался отравить супругу по неясным причинам.