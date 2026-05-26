В Сергиевом Посаде открылся XXIII Фестиваль театров малых городов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Церемония открытия XXIII Фестиваля театров малых городов России (ФТМГР) прошла на Советской площади Сергиева Посада. В праздничном концерте приняли участие местные творческие коллективы, мероприятие завершилось выступлением Петра Налича, передает корреспондент ТАСС.
В день церемонии открытия также прошел гастрольный показ спектакля Государственного театра наций, создавшего ФТМР: организаторы ежегодно привозят в город проведения фестиваля значимые постановки московских театров. В этот раз зрители Сергиева Посада увидели спектакль Данила Чащина «Кто боится Вирджинии Вулф?» с народным артистом РФ Евгением Мироновым, Агриппиной Стекловой, Марией Смольниковой и Александрой Новиной в главных ролях. Показ прошел на сцене Дворца культуры имени Гагарина.
«Это фестиваль-путешественник. Каждый год он проходит в новом регионе нашей страны. Огромное счастье есть в том, что участники могут увидеть великие, очень важные для нашей страны, культуры, общего менталитета места. Ведь и одна из миссий фестиваля заключается в знакомстве жителей России с городами их же страны. Сейчас спектакли-победители Фестиваля театров малых городов побеждают и в других фестивалях России. Это важно. Это значит, мы стали говорить на одном языке. Мы этим гордимся. И традиционно билеты на показы не продаются: проводится предварительная бесплатная регистрация», — отметила в беседе с журналистами директор Театра Наций Наталья Мазур.
Структура фестиваля.
Структура фестиваля предусматривает конкурсную, внеконкурсную и образовательную программу. Лауреаты двух главных номинаций — «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы» — представят свои работы на сцене Театра Наций в сезоне 2026/2027. Также по итогам фестиваля будут отмечены победители в разделах «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
«Мы привнесли кардинальные изменения, которые раньше почему-то вызывали у всех большие опасения, — изменили состав жюри. Если раньше в него входили преимущественно театральные критики и театроведы, то в 2026 году оценивать работы будут в том числе художник-сценограф, писатель, режиссеры и продюсеры. Зачем мы это сделали? Это междисциплинарность, новые мнения в театральном мире, здесь важна демонстрация разных взглядов театрального сообщества. Так картина будет максимально объективной», — обратила внимание Мазур. Председатель жюри — худрук Александринского театра Никита Кобелев.
Изначально в конкурсной программе должны были участвовать 16 трупп из Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. Однако впоследствии по не зависящим от него обстоятельствам один из коллективов представить на фестивале свою работу не смог. Тогда Театр Наций привез артистов в Сергиев Посад исключительно для участия в образовательной и внеконкурсной программе.
Спектакли-конкурсанты.
На звание победителя в номинации «Лучший спектакль большой формы» претендуют «Ревизор» (реж. Андрей Шляпин, Театр юного зрителя, г. Заречный), «Утиная охота» (реж. Александр Фонарев, Магнитогорский академический драматический театр им. А. С. Пушкина, г. Магнитогорск), «Обломов» (реж. Дмитрий Мульков, Новый Молодежный театр, г. Нижний Тагил), «Коби Брайант» (реж. Петр Незлученко, Чайковский театр драмы и комедии, г. Чайковский), «Живи и помни» (реж. Юлия Беляева, Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. М. Горького, г. Кудымкар), «Вишневый сад» (реж. Анна Морозова, Великолукский драматический театр, г. Великие Луки), «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (реж. Ван Шэнь, Русский драматический театр «Мастеровые», г. Набережные Челны), «Явыз» (реж. Ркаил Зайдулла, Альметьевский татарский государственный драматический театр, г. Альметьевск).
В разделе «Лучший спектакль малой формы» за звание победителя поборются постановки «Разбитый кувшин» (реж. Денис Бокурадзе, драматический театр «Грань», г. Новокуйбышевск), «Шостакович» (реж. Филипп Гуревич, Няганский театр юного зрителя, г. Нягань), «Сторож» (реж. Илья Зайцев, городской драматический театр «Поиск», г. Лесосибирск), «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи» (реж. Ванечка, Театр музыки, драмы и комедии, г. Новоуральск), «Дама с собачкой в городе Б» (реж. Петр Незлученко, Березниковский драматический театр, г. Березники), «Герой нашего времени» (реж. Артем Устинов, Мотыгинский драматический театр, г. Мотыгино, Красноярский край), «Спасти камер-юнкера Пушкина» (реж. Кирилл Зайцев, Камерный драматический театр «Доминанта», г. Губаха).
О фестивале.
XXIII Фестиваль театров малых городов России, организованный при поддержке Министерства культуры РФ, продолжит работу до 3 июня. Это одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. За все время работы проекта в нем приняли участие почти 8 тыс. профессионалов, было показано около 300 постановок из более чем 100 городов. Зрителями стали свыше 105 тыс. человек. В 2026 году проводится в том числе при поддержке благотворительного фонда народного артиста РФ Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области.
Еще до церемонии открытия Театру Наций поступило предложение проводить фестиваль в Сергиевом Посаде ежегодно. Евгений Миронов обещал предложение обдумать.