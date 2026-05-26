В Ярославской области стартовала неделя предпринимательства «Поток»

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Неделя предпринимательства «Поток» стартовала в День российского предпринимательства в Ярославской области. В рамках программы каждого дня Недели для участников пройдут панельные дискуссии, мастер-классы по маркетингу и брендингу, выставка локальной продукции, нетворкинг-сессии и консультации экспертов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Сообщается, что мероприятия Недели пройдут на нескольких площадках в Ярославле и Ростове Великом. В первый день Недели, 26 мая, состоялись панельная дискуссия «Бизнес и предприниматели: прошлое, настоящее, будущее». Также запланированы мастер-классы по маркетингу, брендингу, консультации экспертов, пройдут выставка локальной продукции и нетворкинг-сессии.
В Ярославской области сегодня зарегистрировано более 54 тыс. малых и средних предприятий и свыше 135 тыс. самозанятых, их количество продолжает расти, отметил губернатор региона Михаил Евраев. «Это значит, что в регионе созданы условия для открытия собственного дела, будь то производство или предоставление услуг. Только в 2025 году оборот малых и средних предприятий составил почти 690 млрд рублей, поступления по налогам на совокупный доход выросли на 9,5%. Это серьезный вклад в экономику и занятость Ярославской области», — приводит пресс-служба облправительства слова главы региона Михаила Евраева.
В 2025 году число субъектов МСП в регионе увеличилось более чем на 1,6 тыс., а рост занятых в этом секторе составил 10%, добавил Евраев. «Сегодня мы предоставляем малым и средним предприятиям области финансовую, имущественную, инжиниринговую, экспортную, информационно-консультационную, образовательную и другие виды помощи. В настоящее время капитализация Фонда [поддержки предпринимательства] — более 1,2 млрд рублей. За первый квартал 2026 года Фонд поддержки МСП помог предпринимателям привлечь рекордные 420 млн рублей», — процитировали в пресс-службе первого заместителя председателя областного правительства Дениса Хохрякова.
Неделя помогает предприятиям находить новых партнеров и определять новые направления развития, отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов. «Наша главная задача — создавать условия для успешной работы субъектов МСП, ведь бизнес обеспечивает финансовую стабильность и социально-экономическое развитие региона», — подчеркнул он.