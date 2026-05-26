В Ярославской области стартовала неделя предпринимательства «Поток»

В Ярославской области сегодня зарегистрировано более 54 тыс. малых и средних предприятий и свыше 135 тыс. самозанятых, их количество продолжает расти, отметил губернатор региона Михаил Евраев. «Это значит, что в регионе созданы условия для открытия собственного дела, будь то производство или предоставление услуг. Только в 2025 году оборот малых и средних предприятий составил почти 690 млрд рублей, поступления по налогам на совокупный доход выросли на 9,5%. Это серьезный вклад в экономику и занятость Ярославской области», — приводит пресс-служба облправительства слова главы региона Михаила Евраева.