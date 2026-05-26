В Госдуме предложили сделать выпускные в школах бесплатными

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким («Справедливая Россия») предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям.
По ее словам, организацией праздников должны заниматься городские власти, а не родители и педагоги, которым приходится собирать деньги, самостоятельно искать площадки и отвечать за безопасность детей.
«Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время», — сказала Ким РИА Новости.
Депутат рассказала, что инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности, а для семей мероприятие станет бесплатным — без сборов в родительских комитетах и чатах.
«Тема приобретает особую актуальность накануне сезона выпускных, когда вопрос сборов и нагрузки на семьи традиционно встает наиболее остро. Инициатива адресована родителям школьников по всей стране и отвечает на запрос о снижении расходов и ответственности, которые сегодня ложатся на семьи и учителей», — добавила Ким.