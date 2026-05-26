В Русском музее рассказали о причинах реставрации «Девятого вала»

Реставрация картины «Девятый вал» Ивана Айвазовского началась из-за ухудшения состояния грунта и красочного слоя, заявил заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин в интервью ИС «Вести».
По словам Дашкина, трещины красочного слоя — кракелюры — должны быть стабильными и находиться на одной плоскости, однако на некоторых участках картины они уже приподняты, а некоторые фрагменты полотна отслоились. Это может привести к утрате работы, заявил эксперт.
«На фигуративных фрагментах живописи у нас уже появились очаги сильно приподнятого кракелюра», — сообщил Дашкин.
Это первая реставрация за 176 лет существования произведения. В Санкт-Петербурге специалисты приступили к анализу состояния полотна. Решение о реставрации принято в преддверии масштабной выставки Ивана Айвазовского, которая запланирована на октябрь 2026 года.
