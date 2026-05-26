Вычислительное и знаменательное

Причиной снижения ввода новых вычислительных мощностей также стал запрет на строительство ЦОД в Москве из-за дефицита энергомощностей. «Здесь вообще не понятно, что делать. Возможно, нужно что-то решать с майнингом. Сейчас в России насчитывается 130 тыс. майнинговых ферм с общим потреблением 11 ГВт. Из них 9% находятся в Москве и потребляют больше 1 ГВт. Все коммерческие ЦОД в России потребляют 1,5 ГВт. И когда мы говорим, что в Москве строить нельзя, в первую очередь нужно разбираться с майнингом. Это автоматически даст возможность для строительства ЦОД. А пока мы развиваем площадки в регионах, в том числе в Нижнем Новгороде», — рассказал гендиректор «РТК-ЦОД».