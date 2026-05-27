Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал об амурских тиграх, подаренных Казахстану

Президент России Владимир Путин в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной «Казахстанской правдой», рассказал о четырех амурских тиграх, переданных в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, ученые обеих стран совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией животных, чтобы в последующем выпустить их в дикую природу.

«Важное направление партнерства — экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом “Аэрофлота” в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате “Иле-Балхаш”, и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — отметил Путин.

Отметим, что в преддверии государственного визита в Казахстан президент России поделился своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений. Прочитать статью можно здесь.

Ранее были названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан.