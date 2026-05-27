Путин рассказал об амурских тиграх, подаренных Казахстану

«Важное направление партнерства — экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом “Аэрофлота” в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате “Иле-Балхаш”, и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — отметил Путин.