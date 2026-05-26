В Белом и Баренцевом морях проведут мониторинг радиологического загрязнения

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Экспедиция Росгидромета на научно-исследовательском судне «Иван Петров» стартовала из Архангельска, сообщает Севгидромет. Ее участники проведут мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также гидрологические и гидрохимические исследования в Белом и Баренцевом морях.
«26 мая из порта Архангельск в арктические моря отправилось научно-исследовательское судно Росгидромета “Иван Петров”. На его борту специалисты Северного управления гидрометслужбы, НПО “Тайфун” и студенты РГГМУ, СПбГУ и САФУ. Как рассказала начальник отдела гидрометеорологии моря, помощник руководителя Северного УГМС по экспедиционной деятельности Ольга Балакина, основные задачи экспедиции — мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также гидрологические и гидрохимические исследования в Белом и Баренцевом морях», — указано в сообщении.
В районе острова Кильдин в Баренцевом море ученые проведут сбор данных о состоянии морской среды для оценки возможных последствий ее загрязнения радиоактивными продуктами, находящимися на борту затопленной здесь АПЛ К-159. Для проведения радионуклидного анализа будут отобраны пробы воды с различных глубин и донных отложений.
Также пробы морской воды для проведения ежегодного мониторинга радиоактивного загрязнения будут отобраны в бассейне, горле и Двинском заливе Белого моря, пробы грунта — в нескольких точках в районе Северодвинска. Кроме того, специалисты выполнят комплексные исследования на трех вековых океанографических разрезах и океанографических станциях: измерят стандартные гидрологические и гидрохимические показатели — соленость, температуру воды, содержание растворенного кислорода и водородный показатель, а также исследуют пробы на наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов.
Помогать в работе специалистам и получать полезный практический опыт будут студенты трех вузов: Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Северного Арктического федерального университета. В Архангельск судно вернется 13 июня.