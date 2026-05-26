В ОП предложили повысить штрафы за ношение знаков отличия с имитацией госнаград

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ответственность «лжегероев» за ношение знаков отличия, схожих с государственными наградами, необходимо повысить и увеличить штрафы с нынешних 1−1,5 тыс. рублей до 30−50 тыс. для физических лиц. Такое мнение высказал зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов.
«Есть предложение увеличить размер штрафа и определить его для физического лица в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц, которые учреждают с имитацией госнаград свои общественные награды — от 50 до 100 тыс. Если при геральдической экспертизе будет установлена степень схожести с госнаградой, размер увеличить до 500 тыс. рублей», — сказал Терновцов в ходе круглого стола «Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Запрет на продажу копий боевых орденов в интернет-магазинах», который прошел в ОП.
Кроме того, Терновцов предложил ввести для общественных организаций, утверждающих свои награды, ряд определенных правил. «Я не сторонник запрещать, потому что многие волонтеры помогают и требуется отмечать их деятельность, но нужно ввести регламентацию. Считаю, что общественная награда не должна называться также или схоже с государственной, она не должна иметь элементы — колодку, звезду, крест, меч, которые есть в госнаградах», — сказал Терновцов.
По его словам, общественные награды не должны носить на военной форме, как госнаграды. «Человек надевает форму — надевает госнаграду, снимает форму — надевает общественную награду. Мы так в глазах общественности разделим два этих понятия», — пояснил Терновцов. Кроме того, он предложил ввести регистрацию сведений о награде, учредителе, основании выпуска таких знаков. «Минюст вполне справится с ведением этого регистра и мы по крайней мере будем точно знать какие награды и знаки отличия учреждаются и за что вручаются», — пояснил эксперт.
По его словам, по аналогии с госнаградами в общественных наградах также должно прописываться за что они могут быть вручены, а при награждении обладатель отличительного знака должен за него расписываться «с указанием, что он понимает, что это общественный памятный знак, а не госнаграда с определенными ограничениями». «Мы должны лицо информировать о том, что оно может быть привлечено к ответственности за нарушение закона. С одной стороны, мы не запрещаем и не усложняет механизм, а с другой будет четкое правовое регулирование для исключения резонансных действий со стороны лжегероев», — сказал Терновцов.
Он пояснил, что сейчас существует запрет, согласно которому не допускается учреждение федеральными органами власти, органами власти регионов, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожие названия или внешнее сходство с госнаградами. При этом, за ношение наград с имитацией государственных существует штраф в размере 1−1,5 тыс. рублей. Протокол об административной ответственности составляет участковый. «Выявить и привлечь к ответственности такого товарища практически невозможно. И обсуждается не внешний вид скверной продукции, а защита государственного символа подвига, за который он вручается. Госнаграда — это не вещь, это знак признания заслуг перед страной. Когда человек вешает награду, похожую на нее, он по сути присваивает и общественное доверие к себе и обесценивает подвиг тысяч ребят», — сказал Терновцов.