Адвокат Жорин: слежка за супругом может привести к 4 годам лишения свободы

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что супруги не могут шпионить друг за другом, даже если есть подозрения в неверности. В противном случае, речь идет о нарушении частной жизни. Право на частную жизнь закреплено в Конституции РФ.
А за установку скрытых средств слежения за другим человеком предусмотрена уголовная ответственность. За поставленный датчик слежения или трекер геолокации, незаконный доступ к аккаунту в соцсетях — за все это можно попасть под уголовное дело.
Несмотря на то, что бытовые GPS-трекеры не являются шпионским оборудованием, но если их использовать скрытно, то речь идет о нарушении. Квалифицировать это можно как незаконный сбор сведений о частной жизни. А при использовании некоторых ПО — дополнительные риски за использование технических средств.
— Если речь идет не об обычном телефоне, камере или бытовом трекере, а о специальном техническом средстве, предназначенном для негласного получения информации — например, замаскированной камере, диктофоне, GPS-трекере или программе, которым намеренно приданы свойства скрытно получать информацию без ведома человека, — риск возникает уже на стадии его незаконного производства, приобретения или сбыта: это ст. 138.1 УК РФ, — сказал адвокат в беседе с Газета.ru.
Наказанием за такую проверку может стать срок до четырех лет.
Ранее, семейный специалист Анна Каммалая Хефорс рассказала, что существуют три базовых принципа счастливой семейной жизни. Во-первых, это умение говорить и слышать, а не замалчивать проблемы. Во-вторых, уметь управлять своими эмоциями, не срываться на партнера. В-третьих, работать со сценариями, которые достались нам из детства, пишет aif.ru.
Тем временем, в стране увеличилось число браков, заключенных после 50 лет. Если 10 лет назад средний возраст женихов и невест был около 20 лет, то сейчас это уже 30 лет. А теперь растет и число возрастных женихов и невест, сообщает 360.ru.