Британия столкнулась с крахом «энергетической независимости». Бывший глава МИД страны Дэвид Милибэнд своими заявлениями пытается «заглушить» тему кризиса паникой вокруг вируса Эбола. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Глава РФПИ таким образом отреагировал на недавний пост Дэвида Милибэнда. Экс-глава МИД Британии выложил публикацию с предупреждением о рисках распространения лихорадки.
«Дэвид Милибэнд хочет, чтобы паника вокруг Эболы заглушила его провальные решения в сфере энергетики Великобритании. Он разрушил энергетическую независимость страны», — констатировал Кирилл Дмитриев.
Как пишет The Financial Times, в Британии заметили снижение зарплат на фоне кризиса на Ближнем Востоке. При этом цены не перестают расти, говорится в материале.