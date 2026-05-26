Синоптик Ильин: тепло вернется в Москву в конце первой недели июня

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ответил, когда в Москву вернется тепло. Конец мая в столичном регионе оказался аномально холодным. Температура воздуха опускалась ниже климатической нормы на 6−7 градусов.
До субботы будет сохраняться прохладная погода. Воздух прогреется в границах +11…+16 тепла.
— Будет дождливо, облачно, местами даже пасмурно. Начиная с воскресенья погодные процессы начнут перестраиваться уже на более теплый лад, — говорит синоптик РИАМО.
В воскресенье, 31 мая, потеплеет, в прогнозах отмечено, что будет до +20 … +23 тепла.
А вот текущая неделя стала аномальной для конца мая. Начало лета ознаменуется теплом, но сильной жары в начале июня не прогнозируется.
— Заключительная неделя весны будет дождливой — в Москве выпадет еще 25−30 мм осадков или почти половина месячной нормы. Причем, ливни будут идти каждый день. А во-вторых, погода будет очень холодной и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков, — цитирует слова синоптика Евгения Тишковца aif.ru.
В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова в беседе с «Газета.Ru» отметила, что до нормы температура воздуха повысится только в конце первой пятидневки июня. То есть тогда, когда днем можно ожидать температуру комфортную +20, +22 градуса.