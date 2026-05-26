«Пусть получает оклад!»: Алена Яковлева резко высказалась о Янине Студилиной

Актриса Алена Яковлева вынесла на публику свой конфликт с руководством Театра сатиры, где она служит более 40 лет. Артистка выразила несогласие с распределением бюджета. У нее накопилось много претензий к художественному руководителю культурного учреждения Евгению Герасимову.
Актрисе не нравится, что коллега Янина Студилина получает большие суммы денег за участие в спектаклях. При этом она является приглашенной актрисой в Театр сатиры, то есть артистка не входит в основной актерский состав. Яковлева считает, что это следует исправить.
— У нас в театре много приглашенных артистов. Например, Янина Студилина, которая пришла с Евгением Владимировичем Герасимовым из Театра на Малой Ордынке. Она играет в десяти названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему ее не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра. У нас никогда не было таких низких зарплат, как сейчас, — заявила Яковлева в беседе с изданием «КП».
Она выразила сожаление о том, что многие ее коллеги покинули театр из-за руководства. Актриса назвала Андрея Барило, Юрия Нифонтова и других.
— Ушла талантливая, популярная Ангелина Стречина. Восемь ведущих артистов ушли из-за невозможности работать, а я не хочу уходить. Я человек неконфликтный, но всегда считала, что должна отстаивать свои права и убеждения, — высказалась артистка.
