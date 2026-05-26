МО предложило Росавиации ввести особый режим полетов в Московской воздушной зоне

По данным «Ъ», ограничение полетов малой авиации в Московской воздушной зоне затронет до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Президент АОПА-Россия Иван Жаднов отметил, что для них это повлечет приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников. Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.