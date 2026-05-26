Последний звонок прозвучал для более 35 000 волгоградских выпускников

Торжественные линейки прошли в 703 школах Волгоградской области.
В Волгоградской области последний звонок прозвенел для 35,4 тыс. выпускников. Среди них 25,8 тыс. девятиклассников и 9,6 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные линейки состоялись в 703 школах региона.
Впереди у ребят итоговые экзамены. ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля, а ОГЭ — со 2 по 6 июня. Для получения аттестата школьникам необходимо сдать обязательные предметы: русский язык и математику, остальные дисциплины они выбирают самостоятельно.
В регионе продолжают развивать образовательную инфраструктуру — это один из ключевых приоритетов. По поручению губернатора Андрея Бочарова ведется работа по укреплению качества образования и модернизации учебных заведений.
За 10 лет в регионе построено 13 школ, отремонтировано 1819 зданий образовательных учреждений. Сейчас в программе капитального ремонта находятся 107 школьных зданий, 14 детских садов и 16 колледжей.
С 2019 года создано 429 центров «Точка роста», 307 Центров цифровой среды, работают «Кванториумы», IT-кубы. Действуют 610 профильных классов: медицинские, инженерные, кадетские, казачьи и другие. Все образовательные учреждения подключены к высокоскоростному интернету.
Работа ведется в рамках региональных и федеральных программ развития, а также нацпроекта «Молодежь и дети».