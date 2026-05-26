Раскрыта шокирующая фраза, которую экс-принц Эндрю говорил девушкам

Автор биографии о бывшем члене британской королевской семьи сообщил о спорных деталях его поведения при общении с женщинами. В книге «Взлет и падение дома Йорков», посвящённой принцу Эндрю и его бывшей супруге Саре Фергюсон, приводятся утверждения о том, что он якобы использовал провокационные и неуместные выражения при знакомствах.
Так, он делал девушкам непристойные намеки, ссылаясь на свое королевское происхождение, а также допускал в их адрес неприличные жесты.
По словам исследователя, подобные манеры могли свидетельствовать о завышенном чувстве собственного превосходства. Он также утверждает, что в книге описаны и другие эпизоды, в которых поведение герцога Йоркского выглядело оскорбительным или ставило собеседниц в неловкое положение.
Кроме того, автор отмечает, что подобных историй накопилось немало, и некоторые из них связаны с взаимодействием с сотрудницами сферы обслуживания и участницами светских мероприятий. В этих случаях, как утверждается, речь шла о действиях, которые могли восприниматься как проявление неуважения и намеренного создания дискомфорта.
Ранее бывший принц Эндрю оказался в центре нового расследования, связанного с предполагаемым неподобающим поведением по отношению к женщине на одном из публичных мероприятий в начале 2000-х годов.