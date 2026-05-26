Диетолог Дианова назвала продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

Грецкие орехи, семена льна и чиа снижают риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, дефицит омега-3 в крови связан с риском развития данного заболевания. Она отметила, что на рынке БАДов нет достаточного количества качественных омега-3, поэтому не стоит недооценивать пользу продуктов питания. Жирная красная рыба является самым популярным источником омега-3, но это дорогостоящий продукт, которому есть альтернативы.
— Первый — грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение четырех-шести орехов в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи позволяет повысить количество альфа-линолевой кислоты. Второй — семена чиа и масло из них, — рассказала медик «Газете.ру».
Помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов и микроэлементов, добавила диетолог. Третьим продуктом она назвала семена льна и льняное масло — это самый доступный из представленного списка продукт.
Невролог Галина Чудинская сообщила, что изучение иностранных языков является одним из самых доступных способов заботы о здоровье мозга.