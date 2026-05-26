Лантратова обратилась к прокурору из-за сальмонеллеза у детей в Калининграде

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Калининградской области Максиму Попову в связи с заражением детей сальмонеллезом в частном детском центре «Сказка лэнд». Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.
Как ранее сообщил региональный СК, после вспышки сальмонеллеза в детском центре возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Безусловно, в рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию. В то же время, прошу вас, уважаемый Максим Николаевич, поручить провести тщательную и объективную проверку всех обстоятельств, связанных с эпидемическим процессом и заражением малолетних детей тяжелой инфекцией и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.
Как подчеркнула в комментарии ТАСС Лантратова, в случае, когда речь идет о маленьких детях, не может быть никаких мелочей. «Питание, санитарные правила, медосмотры сотрудников — это здоровье и безопасность малышей. Родители приводят ребенка в детский центр с доверием. Они рассчитывают, что там о нем позаботятся. Сальмонеллез для малышей двух, трех, четырех лет — серьезное испытание и для самих детей, и для их семей. Поэтому в этой ситуации важно разобраться очень внимательно. Детские учреждения не должны быть источником опасности», — отметила Лантратова.
По данным омбудсмена, в указанном детском учреждении специалисты выявили многочисленные нарушения при организации питания: продукты принимали без документов о происхождении и безопасности, нарушались правила хранения, к работе допускали сотрудников без медосмотра и санитарно-гигиенической подготовки.
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. В центре выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Бактерия Salmonella найдена у сотрудников, отвечающих за приготовление пищи. Также выделены бактерии группы кишечной палочки.