Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова обратилась к прокурору из-за сальмонеллеза у детей в Калининграде

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что детские учреждения не должны быть источником опасности.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Калининградской области Максиму Попову в связи с заражением детей сальмонеллезом в частном детском центре «Сказка лэнд». Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Как ранее сообщил региональный СК, после вспышки сальмонеллеза в детском центре возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Безусловно, в рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию. В то же время, прошу вас, уважаемый Максим Николаевич, поручить провести тщательную и объективную проверку всех обстоятельств, связанных с эпидемическим процессом и заражением малолетних детей тяжелой инфекцией и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнула в комментарии ТАСС Лантратова, в случае, когда речь идет о маленьких детях, не может быть никаких мелочей. «Питание, санитарные правила, медосмотры сотрудников — это здоровье и безопасность малышей. Родители приводят ребенка в детский центр с доверием. Они рассчитывают, что там о нем позаботятся. Сальмонеллез для малышей двух, трех, четырех лет — серьезное испытание и для самих детей, и для их семей. Поэтому в этой ситуации важно разобраться очень внимательно. Детские учреждения не должны быть источником опасности», — отметила Лантратова.

По данным омбудсмена, в указанном детском учреждении специалисты выявили многочисленные нарушения при организации питания: продукты принимали без документов о происхождении и безопасности, нарушались правила хранения, к работе допускали сотрудников без медосмотра и санитарно-гигиенической подготовки.

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. В центре выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Бактерия Salmonella найдена у сотрудников, отвечающих за приготовление пищи. Также выделены бактерии группы кишечной палочки.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше