На Балтфлоте прошла тренировка по ведению разведки с помощью беспилотников

Полёты прошли на высоте до 5 км.

Источник: Клопс.ru

Военнослужащие Балтийского флота провели тренировку по ведению разведки при помощи беспилотников. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба БФ.

Тренировки по лётной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области. Расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили учебно-тренировочные полёты на высотах до 5 000 метров. Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания сухопутных подразделений флота при выполнении ими боевых стрельб на полигоне. Кроме того, расчеты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области.

БПЛА «Суперкам» предназначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации БФ обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника.

