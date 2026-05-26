На Балтфлоте прошла тренировка по ведению разведки с помощью беспилотников

Военнослужащие Балтийского флота провели тренировку по ведению разведки при помощи беспилотников. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба БФ.
Тренировки по лётной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области. Расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили учебно-тренировочные полёты на высотах до 5 000 метров. Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания сухопутных подразделений флота при выполнении ими боевых стрельб на полигоне. Кроме того, расчеты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области.
БПЛА «Суперкам» предназначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации БФ обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника.