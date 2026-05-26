Определились все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швейцарии встретится с командой Швеции.

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:2 победила команду Финляндии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и в четвертьфинале сыграет со шведами. Турнир проходит в Швейцарии.

Хозяева выиграли все семь матчей предварительного этапа в основное время и заняли 1-е место в группе А. Шведские хоккеисты стали четвертыми в группе В.

В заключительном матче группы В сборная Канады одержала волевую победу над чехами (3:2). Канадцы выиграли все встречи предварительного этапа и в четвертьфинале встретятся с американцами. Сборная Финляндии сыграет с командой Чехии, норвежцы — с латвийцами.

В полуфинале произойдет перепосев команд. Сборная с самым высоким рейтингом из вошедших в четверку сильнейших сыграет с командой с низшим рейтингом. По итогам предварительного этапа первый номер посева получила команда Швейцарии, далее расположились сборные Канады (2), Финляндии (3), Норвегии (4), Чехии (5), Латвии (6), Швеции (7) и США (8).

Четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая, полуфиналы состоятся 30 мая, финал и игра за третье место — 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
