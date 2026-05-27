Дуэт с Бултер не принес победы Путинцевой на «Ролан Гаррос»

Таким образом, Путинцева завершила выступление в парном турнире, однако продолжит борьбу в одиночном разряде. Во втором круге «Ролан Гаррос»-2026 казахстанская теннисистка, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, сыграет против колумбийки Камилы Осорио (86-я ракетка мира).