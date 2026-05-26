Международная федерация университетского спорта допустила россиян к соревнованиям

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности — участие без национального флага, формы и т. д. — представляют собой максимальное ограничение», — указано в сообщении FISU.

Спортсмены из России были отстранены от соревнований под эгидой FISU в 2022 году. Екатеринбург в 2023 году был лишен права проводить летнюю Универсиаду.