Генетики нашли причину внезапной остановки сердца у молодых

Ученые выявили главную причину внезапной остановки сердца у молодежи. Кардиологи советуют проверить ДНК, если в семье были случаи ранних смертей. Исследование показало, что генетика играет ключевую роль именно для людей до 30 лет.
Американские эксперты из центра Седарс-Синай изучили геномы 3000 пациентов. Они нашли 15 генов, мутации в которых вызывают смертельный сбой ритма. Опасные изменения обнаружили у 10% молодых людей до 29 лет.
Для сравнения, у пенсионеров старше 70 лет такая причина встречалась лишь в 3% случаев. Это значит, что молодежь гибнет не от износа сосудов, а от врожденных поломок в коде организма.
«У молодых состояние чаще связано с врожденными нарушениями, тогда как у пожилых основную роль играют возрастные патологии», — пояснили авторы работы.
Врачи подчеркивают: стандартная диспансеризация может не выявить скрытую угрозу. Обычная ЭКГ часто показывает норму, пока не случится катастрофа. Поэтому игнорировать семейную историю болезней нельзя, — пишет «Газета.ru».
Если родственники умирали внезапно, это прямой сигнал к действию. Вспомните, не было ли в роду случаев смерти во сне или при спорте. Если да — запишитесь к кардиологу и спросите про генетический скрининг. Это поможет заранее начать лечение или изменить образ жизни.
Ранее сообщалось, как правильно запивать таблетки.