Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

Собрали, что можно и нельзя делать 27 мая, когда отмечают день Сидора Бокогрея.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе отмечают день Сидора Бокогрея. Но есть еще одно название — Сиверы. Как правило, с указанной даты переставали дуть сильные ветра, которые назывались «сиверы», и наступало тепло.

Что нельзя делать 27 мая.

Не следует обсуждать серьезные вопросы, решать проблемы, сидя за столом с углами. Как считали предки, подобное грозит ссорами. Запрещено вступать в конфликты. Это может спровоцировать неприятности в разных сферах.

Что можно делать 27 мая.

По традиции, с 27 мая было принято высаживать огурцы в открытый грунт или же в теплицу. А еще девушки, которые страдали от безответной любви, проводили определенный ритуал. Они становились лицом к ветру, а потом резко поворачивались спиной. Считалось, что ветер мог принести новые чувства.

Согласно приметам, красный закат предвещает дождь. В том случае, если 27 мая установилась холодная погода, то лето окажется прохладным.

Кстати, синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.

Ранее мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше