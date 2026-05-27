Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

По традиции, с 27 мая было принято высаживать огурцы в открытый грунт или же в теплицу. А еще девушки, которые страдали от безответной любви, проводили определенный ритуал. Они становились лицом к ветру, а потом резко поворачивались спиной. Считалось, что ветер мог принести новые чувства.