Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе отмечают день Сидора Бокогрея. Но есть еще одно название — Сиверы. Как правило, с указанной даты переставали дуть сильные ветра, которые назывались «сиверы», и наступало тепло.
Что нельзя делать 27 мая.
Не следует обсуждать серьезные вопросы, решать проблемы, сидя за столом с углами. Как считали предки, подобное грозит ссорами. Запрещено вступать в конфликты. Это может спровоцировать неприятности в разных сферах.
Что можно делать 27 мая.
По традиции, с 27 мая было принято высаживать огурцы в открытый грунт или же в теплицу. А еще девушки, которые страдали от безответной любви, проводили определенный ритуал. Они становились лицом к ветру, а потом резко поворачивались спиной. Считалось, что ветер мог принести новые чувства.
Согласно приметам, красный закат предвещает дождь. В том случае, если 27 мая установилась холодная погода, то лето окажется прохладным.
Кстати, синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
Ранее мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.